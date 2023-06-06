Производство фильма по сериалу «Сообщество» остановлено

Забастовка сценаристов США продолжает влиять на большие голливудские проекты. Совсем скоро должны были стартовать съёмки полнометражного фильма по мотивам комедийного сериала «Сообщество», однако авторам пришлось отложить производство до окончания протеста.

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Дело в том, что создатели не успели дописать сценарий, а по правилам Гильдии сценаристов авторы не имеют права участвовать в производстве до окончания забастовки. Таким образом, создатель оригинального сериала Дэн Хармон приступит к съёмкам уже после завершения протеста.