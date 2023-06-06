Российский фильм будет представлен на Шанхайском МКФ

Художественный фильм «Нина» режиссера Оксаны Бычковой был отобран в официальную программу Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF). Проект стал единственной картиной из РФ, попавшей в официальную программу 25-ого SIFF. Об этом сообщает издание «За рубежом», партнер сети TV BRICS.

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Главные роли в фильме исполнили Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро, Андро Чичинадзе. По сюжету 40-летняя Нина счастлива в браке, воспитывает с мужем сына, но внезапное приглашение ее бывшего возлюбленного посетить Тбилиси и проститься с ним, меняет ее жизнь.

Отметим, помимо основного конкурса, в Шанхае будут представлены кинокартины в других секциях, где так же будут присутствовать российские кинематографисты. Так, в программу кинофестиваля вошли игровой короткометражный фильм Андрея Кречетова «Дом, в котором мы жили» и кукольная короткометражная лента Георгия Богуславского «Украденная мелодия».