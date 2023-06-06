6 июня фильм «Кто убил BlackBerry» официально вышел в онлайне. Картину можно посмотреть в том числе на Amazon Prime с русской озвучкой и субтитрами.

За основу сюжета фильма сценаристы взяли книгу «Потеря сигнала: нерассказанная история невероятного взлёта и падения BlackBerry». Она повествует об истории успеха и краха смартфонов компании Research In Motion из-за недооценки конкурентов в лице Apple и её iPhone.