Фильм «Кто убил BlackBerry» про взлет и падение первого смартфона в мире вышел в онлайне
6 июня фильм «Кто убил BlackBerry» официально вышел в онлайне. Картину можно посмотреть в том числе на Amazon Prime с русской озвучкой и субтитрами.
За основу сюжета фильма сценаристы взяли книгу «Потеря сигнала: нерассказанная история невероятного взлёта и падения BlackBerry». Она повествует об истории успеха и краха смартфонов компании Research In Motion из-за недооценки конкурентов в лице Apple и её iPhone.
Главные роли в картине сыграли Джей Барушель («Малышка на миллион») и Гленн Хоуэртон («В Филадельфии всегда солнечно»).
Премьера BlackBerry в кинотеатрах состоялась 11 мая 2023 года — ленту показывали в том числе и в России.