Вышел трейлер фильма "По щучьему велению"

"Наш фильм лишь основан на сказке "По щучьему велению", однако, по сути, мы объединим на экране многих персонажей русского фольклора. В фильме несколько полностью анимированных персонажей: Щука, Кот Баюн, Лягушка, морские коньки. Это сложная многоступенчатая работа. Например, когда мы снимали эпизод, где Кот Баюн играет на баяне, то сначала засняли актера, играющего на баяне, а затем актера, играющего лицо кота. А потом из каждого будут взяты лицо, руки, положение тела в пространстве, - комментирует Войтинский. - Но сказка становится чудом не из-за графики, а из-за актеров, поэтому кастинг проходил долго. Эмоции высекают живые люди. Человеку нужен человек, ради этого он приходит в кино. Мы выбирали звезд. А кто такие звезды? Это те люди, через которых зритель готов увидеть себя и поучаствовать в истории. И у нас они все сошлись".