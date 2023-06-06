Вышел трейлер фильма "По щучьему велению"
Фильм "По щучьему велению" выйдет в широкий российский прокат 26 октября 2023 года. Сегодня появился трейлер картины.
"По щучьему велению": - это полнометражный игровой фильм, снятый по мотивам русских сказок, при работе над которым использовалась технология совмещения CGI, задействованная для создания анимированных персонажей. Продюсер фильма - Сергей Сельянов. В съемках киноленты была задействована команда, создававшая один из самых кассовых российских релизов для семейной аудитории - "Конек-горбунок". Режиссер фильма - Александр Войтинский, известный по картинам "Черная Молния", "Призрак" и другим.
На экране также представлено яркое созвездие актеров: Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Агриппина Стеклова, Роман Мадянов, Юрий Колокольников, Федор Лавров и другие.
"Наш фильм лишь основан на сказке "По щучьему велению", однако, по сути, мы объединим на экране многих персонажей русского фольклора. В фильме несколько полностью анимированных персонажей: Щука, Кот Баюн, Лягушка, морские коньки. Это сложная многоступенчатая работа. Например, когда мы снимали эпизод, где Кот Баюн играет на баяне, то сначала засняли актера, играющего на баяне, а затем актера, играющего лицо кота. А потом из каждого будут взяты лицо, руки, положение тела в пространстве, - комментирует Войтинский. - Но сказка становится чудом не из-за графики, а из-за актеров, поэтому кастинг проходил долго. Эмоции высекают живые люди. Человеку нужен человек, ради этого он приходит в кино. Мы выбирали звезд. А кто такие звезды? Это те люди, через которых зритель готов увидеть себя и поучаствовать в истории. И у нас они все сошлись".