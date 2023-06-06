Крис Хемсворт объяснил неудачу фильма «Тор: Любовь и Гром»

Я думаю, что мы просто чересчур развеселились. И всё это стало выглядеть слишком глупо… Всегда трудно быть в центре событий и понимать, как это выглядит со стороны. Мне нравится наша работа в процессе, но ты просто не знаешь, как на это отреагируют люди.