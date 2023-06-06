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Крис Хемсворт объяснил неудачу фильма «Тор: Любовь и Гром»

Исполнитель роли Тора в киновселенной Marvel Крис Хемсворт во время интервью GQ рассказал о проблемах фильма «Тор: Любовь и Гром», который вызвал неоднозначную реакцию экспертов и зрителей.

Актёр вспомнил, что ленту критиковали даже восьмилетние друзья его детей — ему в равной степени смешно и стыдно от таких оценок. Продолжая тему, Хемсворт признал, что команде Marvel не понять настроение, необходимое для восприятия фильма.

Я думаю, что мы просто чересчур развеселились. И всё это стало выглядеть слишком глупо… Всегда трудно быть в центре событий и понимать, как это выглядит со стороны. Мне нравится наша работа в процессе, но ты просто не знаешь, как на это отреагируют люди.

«Тор: Любовь и гром» получил одну из самых низких оценок в истории киновселенной и показал довольно слабые результаты в кинотеатрах, а Marvel подверглась критике после выхода ленты.

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