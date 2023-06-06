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Анонсирована смена названия новой части фильма "Капитан Америка"

Актер и звезда фильмов Marvel Энтони Маки в соцсети показал кадры со съемок фильма "Капитан Америка: Новый мировой порядок".

Анонсирована смена названия новой части фильма "Капитан Америка"
© Газета.Ru

На креслах актеров видно, что название фильма сменилось на "Капитан Америка: Дивный новый мир", что является отсылкой к одноименной антиутопии Олдоса Хаксли.

На фотографии Маки общается с актером Харрисоном Фордом, который также задействован в съемках проекта.

"Когда Харрисон Форд рассказывает, как правильно надрать задницу, ты прислушиваешься к его словам. Спасибо за мудрость и веселье на съемочной площадке, друг. Не могу дождаться, чтобы повторить этот опыт", - написал Маки.

После событий фильма "Мстители: Финал" мантию Капитана Америки надел Сэм Уилсон. Сыгравший Уилсона Энтони Маки повторит свою роль в предстоящем фильме "Капитан Америка: Новый мировой порядок", который станет первым фильмом Marvel без Эванса в роли Стива Роджерса.

В сети распространялись слухи о том, что Эванс все же появится в проекте, однако он опроверг эти домыслы.

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