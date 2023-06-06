Появились новые кадры «Мятежной луны» Зака Снайдера

До выхода фантастического фильма «Мятежная луна» от легендарного режиссёра Зака Снайдера остаётся ещё несколько месяцев, поэтому авторы продолжают подогревать интерес к релизу небольшими порциями материалов для фанатов.

Сегодня, к примеру, создатели картины выложили несколько кадров фильма — на них можно увидеть персонажей вселенной и первые декорации.

Сюжет «Мятежной луны» расскажет о борьбе мирной колонии на окраине вселенной с безжалостным тираном Балисариуса. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Рэй Фишер, Джимон Хонсу и многие другие.

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