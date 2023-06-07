$81.25-0.0886.95-0.08

Новая часть «Капитана Америка» выйдет под другим названием

Ещё в начале мая многие инсайдеры сообщили, что Marvel Studios приняла решение изменить название новой части «Капитана Америка» из-за напряжённой политической мировой ситуации. Картина должна была выйти под названием «Новый мировой порядок», но его поменяли.

Новая часть «Капитана Америка» выйдет под другим названием
© Чемпионат.com

Теперь лента называется «О дивный новый мир». Вместе с этим Marvel Studios показала первый официальный кадр со съёмочной площадки картины, на котором можно увидеть исполнителя главной роли Энтони Маки и Харрисона Форда.

О чём расскажет сюжет картины, неизвестно. Форд исполнил роль генерала Таддеуса Росса. В комиксах он был Красным Халком и играл важную роль в различных сюжетах. Будет ли что-то подобное в ленте, сказать трудно.

«Капитан Америка: О дивный новый мир» выйдет 3 мая 2024 года.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители