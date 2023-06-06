В Сети появились новые кадры из "Мятежной луны" Зака Снайдера
Новые кадры фильма "Мятежная луна" появилась в Сети. Фото с основными персонажами детища режиссера Зака Снайдера были опубликованы Vanity Fair.
Ранее режиссер показал в социальных сетях ролик, знаменующий окончание съемок. Сценарий ему помогали написать Шэй Хаттен ("Джон Уик 4") и Курт Джонстад ("300 спартанцев").
В ролях - София Бутелла, Чарли Ханнэм, Кори Столл, Джена Мэлоун, Кэри Элвес, Джимон Хонсу и Энтони Хопкинс. Премьера картины запланирована на 22 декабря 2023 года.