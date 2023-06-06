В Сети появились новые кадры из "Мятежной луны" Зака Снайдера

Новые кадры фильма "Мятежная луна" появилась в Сети. Фото с основными персонажами детища режиссера Зака Снайдера были опубликованы Vanity Fair.

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Ранее режиссер показал в социальных сетях ролик, знаменующий окончание съемок. Сценарий ему помогали написать Шэй Хаттен ("Джон Уик 4") и Курт Джонстад ("300 спартанцев").