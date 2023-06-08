Фильм Бориса Хлебникова "Снегирь" выходит в широкий прокат

"У нас история о том, как двое салаг пытаются вписаться в команду, в сложный мужской мир, и у одного очень ловко и умело получается, а у второго, ну, - никак, хотя он хочет искренне. Невероятно было изучать это моряцкий мир, быт, и помимо всего прочего, здесь еще получилось сделать некий захватывающий экшен - корабль терпит крушение, идет шторм", - цитирует пресс-служба Мещанинову.