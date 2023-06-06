Режиссер Чулюкин изменил судьбы героинь советского фильма «Девчата»

Режиссер Юрий Чулюкин изменил судьбы героинь советского фильма «Девчата»
Режиссер Юрий Чулюкин снял советскую комедию «Девчата» по одноименной повести писателя Бориса Бедного, но решил изменить судьбы героинь произведения.
Оказалось, что в финале Надежда все же отменяет свадьбу с Ксан Ксанычем, но Чулюкин решил не показывать зрителям драму. Другой исход истории был и у Анфисы. Она сбегает от возлюбленного Вадима. Причиной стал тот факт, что героиня не может иметь детей.
При этом в повести Бедного сюжетная линия пары остается открытой, поэтому вполне вероятно, что Вадим все же нашел сбежавшую избранницу. Хотя режиссер и изменил судьбы персонажей, писатель не мог и представить, что его произведение будет экранизировано и переведено на языки многих стран, сообщает «ГЛАС».