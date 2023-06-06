Режиссер Чулюкин изменил судьбы героинь советского фильма «Девчата»

Оказалось, что в финале Надежда все же отменяет свадьбу с Ксан Ксанычем, но Чулюкин решил не показывать зрителям драму. Другой исход истории был и у Анфисы. Она сбегает от возлюбленного Вадима. Причиной стал тот факт, что героиня не может иметь детей.