Финальный трейлер боевика «Трансформеры: Восхождение звероботов» появился в Сети
Компания Paramount Pictures показала финальный трейлер боевика «Трансформеры: Восстание звероботов». В новом фильме действия разворачиваются в 1990-е годы.
Сюжет расскажет о бывшем военном эксперте по электронике Ное Диаса, который находится в поисках работы. Его путь неожиданно пересекается с автоботами, что ввязывает главного героя в войну трансформеров с Юникроном.
В фильме снялись Энтони Рамос, Доминик Фишбэк и Луна Велес и другие. Режиссером картины выступил Стивен Кейпл-младший.
В американский прокат «Трансформеры: Восхождение звероботов» выйдет 9 июня.