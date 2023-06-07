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Финальный трейлер боевика «Трансформеры: Восхождение звероботов» появился в Сети

Компания Paramount Pictures показала финальный трейлер боевика «Трансформеры: Восстание звероботов». В новом фильме действия разворачиваются в 1990-е годы.

Сюжет расскажет о бывшем военном эксперте по электронике Ное Диаса, который находится в поисках работы. Его путь неожиданно пересекается с автоботами, что ввязывает главного героя в войну трансформеров с Юникроном.

В фильме снялись Энтони Рамос, Доминик Фишбэк и Луна Велес и другие. Режиссером картины выступил Стивен Кейпл-младший.

В американский прокат «Трансформеры: Восхождение звероботов» выйдет 9 июня.

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