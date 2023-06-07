Жигунов снимет детский фильм «Три друга, клад и матрос Кошка»

Знаменитый актер Сергей Жигунов объявил о своем новом проекте – съемка детского фильма в Крыму. Фильм, который получил название “Три друга, клад и матрос Кошка” (6+), будет снят с участием юных актеров из Крыма.

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Съемки пройдут в красивейших местах полуострова, включая Севастополь, Херсонес, Ялту и Гурзуф. Создатели фильма надеются продемонстрировать, что хорошее кино может быть интересным не только для взрослых, но и для детей.

Сергей Жигунов поделился своим мнением о недостатке детского кино в России. Он отметил, что одной из основных причин является экономический фактор: из-за запрета на интеграцию рекламы в детские фильмы по закону о рекламе, телеканалам не выгодно показывать контент для детей. Однако появление стриминговых платформ открывает новые возможности для развития кино для молодой аудитории. Фильм “Три друга, клад и матрос Кошка” будет снят при поддержке института развития интернета.