Сергей Жигунов снимет детский фильм «Три друга, клад и матрос Кошка»
Знаменитый актер Сергей Жигунов объявил о своем новом проекте – съемка детского фильма в Крыму. Фильм, который получил название “Три друга, клад и матрос Кошка” (6+), будет снят с участием юных актеров из Крыма.
Съемки пройдут в красивейших местах полуострова, включая Севастополь, Херсонес, Ялту и Гурзуф. Создатели фильма надеются продемонстрировать, что хорошее кино может быть интересным не только для взрослых, но и для детей.
Сергей Жигунов поделился своим мнением о недостатке детского кино в России. Он отметил, что одной из основных причин является экономический фактор: из-за запрета на интеграцию рекламы в детские фильмы по закону о рекламе, телеканалам не выгодно показывать контент для детей. Однако появление стриминговых платформ открывает новые возможности для развития кино для молодой аудитории. Фильм “Три друга, клад и матрос Кошка” будет снят при поддержке института развития интернета.
Режиссером фильма станет Станислав Назиров, известный по сериалу “Не родись красивой” (12+). Среди его последних работ стоит отметить сериал “Всем по 50” (12+), в котором Сергей Жигунов также принял участие. Этот сериал был хорошо оценен зрителями, получив оценку 7,1 из 10 по версии Кинопоиска.