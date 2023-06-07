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Новый фильм Озона "Мое преступление" откроет фестиваль "Французские премьеры" в Москве

В программу кинофестиваля «Французские премьеры» вошли новые и любимые зрителями авторские и зрительские фильмы французских режиссеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта «КАРО. Арт».

Фильм "Мое преступление" откроет фестиваль "Французские премьеры" в Москве
© Газета.Ru

Фестиваль пройдет с 13 июня по 12 июля в московском кинотеатре «Октябрь» «КАРО.Арт» при поддержке Французского института в России. Он откроется новой комедией Франсуа Озона «Мое преступление» с участием Изабель Юппер, Нади Терешкевич, Ребекки Мардер, Фабриса Луккини, Дани Буна».

Также зрителям представят картину Себастьена Байли «Актриса» с Жюли Гайе в главной роли, получившую премии «Сезар» и «Люмьер» документально-приключенческую ленту «В поисках снежного барса», франко-бельгийскую приключенческую комедию «Круиз по джунглям: Тайна Вальверде», психологическую драму Валери Данзелли «Только ты и я», политический триллер Сильвена Деклу «Большие надежды», остросюжетный экшен «Чужак» Ксавье Жанса.

На фестиваль также привезут фильм Леоса Каракса «Дурная кровь» 1986 года.

«На Берлинском фестивале 1987 года картина получила сразу несколько наград: премию Альфреда Бауэра за открытие новых путей в киноискусстве, премию Международной ассоциации артхаусных кинотеатров, а также номинацию на «Серебряного медведя». В криминальной драме о карточном шулере, который должен похитить вакцину от опасного вируса, Каракс выступает наследником киноязыка Годара», — объяснили организаторы.

Фильмом закрытия станет комедия Хьюго П. Томаса об аферистах «Развод по-геймерски» (2022) с участием Ванессы Паради. Все фильмы программы будут показывать на языке оригинала с русскими субтитрами.

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