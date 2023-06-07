«Мятежная луна» Снайдера получит режиссерскую версию для взрослых

Зак Снайдер объявил, что его грядущий научно-фантастический фильм «Мятежная луна» выйдет в двух версиях. Первая предназначена для самых обычных зрителей, а вторая понравится взрослым, которые хотят более глубокого погружения в новую вселенную автора.

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Пока неясно, как именно постановщик планирует разделить картину. Возможно, нас ждёт обычная и режиссёрская версии ленты — как было с «Лигой справедливости». Тогда Снайдер выпустил 4-часовую ленту с собственным монтажом, которая понравилась зрителям куда больше, чем версия для кинотеатров Джосса Уидона.