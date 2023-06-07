«Человек-паук: Через вселенные 3» может не выйти в марте 2024 года

В начале июня в кинотеатрах состоялась премьера мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» — продолжения «Через вселенные». Критики и зрители называют картину настоящим шедевром анимации и жалуются на клиффхэнгер в конце произведения.

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Сейчас третья часть франшизы «Через вселенные» (Beyond the Spider-Verse) заявлена на 28 марта 2024 года, однако вряд ли лента выйдет в срок. Дело в том, что актриса озвучки Гвен Хейли Стайнфелд ещё не записала ни одной реплики своей героини для триквела, хотя работа над второй частью велась на протяжении четырёх лет.

Кроме того, режиссёры Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс и Джастин Томпсон в интервью Variety заявили, что «понятия не имеют», будет ли готов мультфильм в срок, и резко переключили тему на обсуждение второй части. Судя по всему, Sony наверняка сдвинет дату релиза на более поздний срок, чтобы авторы успели закончить работу над лентой.