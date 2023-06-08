Якутские режиссеры начали съемки киноальманаха "ЭТ"

"Этот проект задумывался как продолжение нашего фильма "ЫТ". Слово "эт" в переводе от якутского - "скажи" и "мясо", под эти темы и подбирались истории. Мы все понимаем, что живем в обществе, где банальное "сказать" очень сложно. С годами теряем умение разговаривать. Но мы все понимаем, что общество создается именно через человеческое общение, отношения. Фильм про человечность и человеческие отношения, и про то, как далеко мы ушли от истоков настоящего общения. Тема, которая меня всегда волнует как автора", - говорит Бурнашев.