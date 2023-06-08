Якутские режиссеры начали съемки киноальманаха "ЭТ"

Якутские режиссеры Бурнашев и Давыдов начали съемки киноальманаха "ЭТ"
Начались съемки нового совместного проекта известных якутских режиссеров Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова "ЭТ". Ранее эти авторы прославились фильмом "ЫТ".
Если первый проект исследовал отношения людей в деревне, то истории "ЭТ" (возрастной рейтинг 16+) будут разворачиваться в городской среде. Производством киноальманаха занимаются компании "Сайдам Барыл" и "Соллакс" при поддержке видеосервиса Wink ("Ростелеком").
""ЭТ" - это первый опыт такого тесного взаимодействия видеосервиса с якутским кинематографом. Степан и Дмитрий всегда занимались независимым кино и для нас было важно предоставить авторам полную свободу. Ответственность перед зрителем - это именно то, что ценно и всегда отличает их работы. Для нас этот проект - зеркало современного общества. В текущем году компаниям "СОЛЛАКС" и "Сайдам Барыл" уже посчастливилось совместно выпустить полнометражный фильм "Айта" (доступен в Wink), который стал самым кассовым якутским фильмом в истории российского поката", - прокомментировали продюсеры проекта от компании "СОЛЛАКС" Александрина Каменева и Надежда Дорожкина.
В "ЭТ", как обещают авторы, будут собраны драматические, комедийные, жизненные, пугающие истории, заставляющие содрогнуться, улыбнуться и сопереживать. И авторами, и режиссерами и и продюсерами проекта стали два якутских кинематографиста, которые уже завоевали российскую и мировую известность. Бурнашев - режиссер, сценарист, продюсер, обладатель гран-при фестиваля "Окно в Европу" (2020), участник и победитель международных фестивалей (Пусанский кинофестиваль, Scabmagovat, Чебоксарский кинофестиваль, Tomorrow и многих других). Давыдов - режиссер, сценарист, продюсер, Заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия), член Азиатско-Тихоокеанской Киноакадемии. Обладатель гран-при фестиваля "Кинотавр" (2020), участник и победитель международных фестивалей (Пусанский кинофестиваль, Imaginative, Maoriland, Scabmagovat, "Движение", "Меридианы Тихого" и многих других).
"Этот проект задумывался как продолжение нашего фильма "ЫТ". Слово "эт" в переводе от якутского - "скажи" и "мясо", под эти темы и подбирались истории. Мы все понимаем, что живем в обществе, где банальное "сказать" очень сложно. С годами теряем умение разговаривать. Но мы все понимаем, что общество создается именно через человеческое общение, отношения. Фильм про человечность и человеческие отношения, и про то, как далеко мы ушли от истоков настоящего общения. Тема, которая меня всегда волнует как автора", - говорит Бурнашев.
"Мы продолжаем изучать природу человеческих отношений через включение персонажей в неловкие ситуации в коротких, бытовых историях, которые будут объединены в альманах. Есть уверенность, что наш второй альманах будет хлеще, энергичнее, злее первого. Истории - классные, ситуации - до боли знакомые, персонажи - родные", - сказал Давыдов.
"Wink уже несколько лет с огромным интересом следит за феноменом якутского кино и творчеством Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова - в сервисе представлена коллекция их фильмов. Мы видим, как среди наших подписчиков растет число поклонников особенных и ярких проектов из самого большого региона страны. Поэтому решили поддержать новый многообещающий проект, в котором нас ждет калейдоскоп жизненных историй от комедии до криминала", - отмечает директор видеосервиса Wink Антон Володькин.
Премьера "ЭТ" планируется в 2023 году.