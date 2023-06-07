«Трансформеры: Восхождение Звероботов» начнут показывать в РФ c 15 июня

Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» начнут показывать в России c 15 июня
Мировая премьера фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» состоится 9 июня однако официальной премьеры в России не будет. Несмотря на это, картина всё равно доберётся до страны, но с небольшой задержкой.
В крупных городах страны картину начнут показывать с 15 июня. В Челябинске, например, лента стартует с 22 числа. Как сейчас происходит с голливудскими лентами, их показ устраивают в качестве предсеансового обслуживания.
Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» развернётся в 1994 году — основные события развернутся в Перу, где двое археологов вступят в конфликт с древней цивилизацией и столкнутся с трансформерами. появятся Оптимус Прайм, Бамблби и другие.
Главные роли исполнили Мишель Йео, Пит Дэвидсон, Рон Перлман и Энтони Рамос.
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