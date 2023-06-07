«Трансформеры: Восхождение Звероботов» начнут показывать в РФ c 15 июня

Мировая премьера фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» состоится 9 июня однако официальной премьеры в России не будет. Несмотря на это, картина всё равно доберётся до страны, но с небольшой задержкой.

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В крупных городах страны картину начнут показывать с 15 июня. В Челябинске, например, лента стартует с 22 числа. Как сейчас происходит с голливудскими лентами, их показ устраивают в качестве предсеансового обслуживания.