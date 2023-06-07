5 самых ожидаемых премьер, представленных на кинофестивале "Медвежонок"

4 июня в Перми завершился первый Всероссийский кинофестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Программа смотра состояла из уже вышедших на экраны фильмов и проектов, релизы которых только ожидаются. Побывавшая на фестивале кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина выбрала пять самых интересных картин, которые скоро выйдут в российский прокат.

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«Голова-жестянка» (в прокате с 8 июня)

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В центре сюжета 16-летняя Женя (открытие фильма Варвара Володина), которая пытается справиться с последствиями несчастного случая. Во время прогулки со своим парнем Приходько (Олег Чугунов из «Майора Грома») Женя неудачно падает, сильно травмируя ногу. Но этим ее трудности не ограничиваются: девушке сложно найти общий язык с родными и одноклассниками. Однако больнее всего она переживает разрыв со своим бойфрендом, которого винит в случившемся. Внезапная встреча с мудрым и искренним руководителем кружка робототехники Святославом (Сергей Гилев) помогает девушке примириться с собой и окружающими.

«Голова-жестянка» — вторая режиссерская картина Ивана Капитонова, продюсера «Пищеблока» и сценариста целой серии хоррор-фильмов вроде «Пиковая дама. Зазеркалье» и «Яга. Кошмар темного леса». Теперь в поле интересов Капитонова ужас другого толка — страх взросления и поиск своего места в мире, который с каждым годом становится все менее понятным. Картина выиграла приз «Медвежонка» в категории «12+» и кажется отличным летним релизом, который вызывает юную аудиторию на душевный разговор.

«Остров пропавших девчонок» (точной даты релиза нет, но ориентировочно — осень 2023 года)

Три маленькие осиротевшие сестры оказываются в ловушке морской пещеры на отдаленном острове. Девочки быстро выясняют, что на острове они не одиноки, — по соседству обитают дикие морские львы. Этих невиданных зверюшек детское воображение рисует как страшных чудовищ, но, вопреки страху, сестры демонстрируют завидную силу воли — не рассчитывая на помощь взрослых, они берут ситуацию в собственные руки.

«Остров потерянных девчонок» — приключенческая сага, снятая семьей кинематографистов Энн-Мари и Брайаном Шмидтом. А в кадре — их собственные дочери. Немного любительская стилистика съемки говорит не столько о скромном бюджете создателей фильма, сколько об их решительности снять свое кино, несмотря ни на что. Именно желанием рассказать трогательную историю для детей и о детях — они и подкупают.

«Девочка Нина и похитители пианино» (в прокате с 31 августа)

Главная героиня Нина (звезда «Чебурашки» Ева Смирнова) — ребенок-непоседа. Она быстро загорается идеями, которые столь же быстро бросает на полпути. Ее новое увлечение музыкой должно было повторить судьбу всех предыдущих, если бы не странная деталь. Внезапно пианино, на котором должна была заниматься Нина, «оживает», вызывая восторг и растерянность ребенка. Дальнейшие события развиваются стремительнее — Нину вместе с уникальным инструментом похищают коварные злодеи.

Снял фильм о дружбе человека и музыки постановщик со звучной фамилией Роман Шаляпин. На фестивале «Медвежонок» лента выиграла сразу две награды: в категориях «Лучший сценарий полнометражного фильма» и «Лучшая операторская работа».

«Солнце на вкус» (в прокате с 8 июня)

Юный столичный житель Тимур (Леонид Басов) проводит каникулы в доме своего дедушки (Александр Ильин) в Узбекистане. Из-за интереса к различным древним артефактам, мальчик исследует дедушкин сарай, где находит старинный медальон. Эта находка запускает череду увлекательных событий, которые приведут его в самые загадочные места экзотического Узбекистана: от лабиринта времени до Часов Мудрецов.

Приключенческое «Солнце на вкус» — результат сотрудничества российского и узбекского кинопрома. Картина фиксирует нарастающий интерес отечественных кинематографистов к уникальным локациям Центральной Азии. Например, в 2022-м на экраны вышел второй сезон сериала «Игра на выживание», съемки которого также проходили в Узбекистане.

«Король-львенок» (в прокате с 15 июня)

Еще одна теплая семейная история о дружбе — на этот раз между детьми и животными. Брат и сестра Инес и Алекс случайно находят сбежавшего при транспортировке маленького львенка. Дети решают вернуть животное на его родную землю — в Африку. Помочь им в этом вызывается их дедушка Макс — опытный путешественник, объехавший полмира. Теперь герои, за которыми гонится полиция и служба защиты животных, должны обхитрить взрослых, чтобы спасти звериного детеныша.