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Вышел дебютный трейлер второго сезона сериала «Благие знамения»

Amazon выпустил первый трейлер второго сезона сериала «Благие знамения». В двухминутном ролике можно увидеть завязку сюжета продолжения и ещё раз взглянуть на полюбившихся персонажей. Премьера второго сезона состоится 28 июля.

Сериал рассказывает о демоне Кроули и ангеле Азирафаэль, которые живут в современном мире. Продолжение расскажет о том, как герои встретят ангела Гавриила, который полностью утратил свои воспоминания. Сюжет будет основан в том числе на невышедшем романе писателей Нила Геймана и Терри Пратчетта.

К главным ролям в шоу вернутся Дэвид Теннант («Доктор Кто») и Майкл Шин («Кровавый алмаз»). Во втором сезоне также сыграют Мэгги Сервис («Доктор Кто»), Миранда Ричардсон («Сонная лощина»), Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и другие актёры.

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