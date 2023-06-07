Вышел дебютный трейлер второго сезона сериала «Благие знамения»

Amazon выпустил первый трейлер второго сезона сериала «Благие знамения». В двухминутном ролике можно увидеть завязку сюжета продолжения и ещё раз взглянуть на полюбившихся персонажей. Премьера второго сезона состоится 28 июля.

Сериал рассказывает о демоне Кроули и ангеле Азирафаэль, которые живут в современном мире. Продолжение расскажет о том, как герои встретят ангела Гавриила, который полностью утратил свои воспоминания. Сюжет будет основан в том числе на невышедшем романе писателей Нила Геймана и Терри Пратчетта.