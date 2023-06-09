Кино с психологом: что будет с парой Миронова и Догилевой в "Блондинке за углом"

"Блондинка за углом" - это комедийный фильм с участием известных актеров Миронова и Догилевой. Он рассказывает историю о том, как судьба сводит двух людей, которые живут в одном доме, но не знают друг о друге. Фильм наполнен яркими персонажами, забавными ситуациями и неожиданными поворотами событий. "Блондинка за углом" - это отличный выбор для тех, кто любит легкую и задорную комедию.

© Кадр из фильма "Блондинка за углом"

Почему герой Миронова хотел сбежать от невесты? На этот и другие вопросы "Рамблера" ответила эксперт - психотерапевт Вероника Сысоева.

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Герой Миронова сбежал со свадьбы из-за чрезмерного напора своей невесты. Николай и Надя совершенно разные люди по складу характера, интересам и потребностям. Способы мышления и, вероятнее всего, мировоззрения у них тоже разные. Есть мнение, что противоположности притягиваются, но на самом деле, со временем, большая разница и несовпадения начинают раздражать друг в друге.

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

С самого начала Надежда при общении с Николаем вышла за пределы своей роли «девушки» или «жены», а настойчиво выбрала роли «спасателя», «врача», «учителя» и придерживалась их на протяжении всего фильма. А однно из главных условий гармоничных отношений состоит в том, чтобы не путать свои и чужие роли и не выходить за их пределы.

Более того, Надя говорила монологом, не спрашивая мнения Николая, не интересуясь тем, о чем он думает или мечтает, подтверждая это фразами «я лучше знаю», «никогда не спорь со мной». В картине мира и планах Надежды все выглядело оптимистично, но вектор движения Николая был направлен совершенно в другую сторону как в басне "Лебедь, рак и щука". Не удивительно, что результат таких взаимоотношений не удовлетворительный для всех участников.

Есть ли будущее у этой пары?

Будущее у этой пары есть только в случае корыстных интересов с обеих сторон. Надежда - умница, красавица, прекрасная жена, думает о насущном, сможет достать все, что нужно для комфортной в материальном плане жизни. Николай создает романтичный образ ученого, живет идеями, обладает интеллигентными манерами, которые так привлекают Надю, а также имеет квартиру, где зарегистрирует жену и детей, а Наденька позаботиться о расширении жилплощади. Но в целом они чужие друг другу люди. И судя по потребностям героя Миронова вряд ли он пойдет по этому пути.

Что героям Догилевой и Миронова нужно сделать, чтобы сохранить отношения?

В первую очередь следует слушать и слышать друг друга, понять кто, чем дышит и живет, знать, кто о чем думает и мечтает. Но в этом случае они не представляли бы взаимного интереса и в лучшем случае могли бы быть просто друзьями. Сохранить отношения в этой паре можно лишь, подавляя себя с обеих сторон, ни о каком счастье и гармоничных отношениях здесь речи быть не может, соответственно, я не могу дать такую рекомендацию.

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