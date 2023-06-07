Крис Хемсворт дал главный совет фильмам Marvel

В том-то и фокус: нужно разделить все эти истории. В тот момент, когда авторы говорят: «Ваш мир в опасности, как вся вселенная!», это воспринимается зрителем как «Да, так было в последних 24 фильмах». Новые проекты Marvel должны стать немного более личными и приземлёнными.