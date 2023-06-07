Актер Крис Хемсворт назвал фильм "Тор: Любовь и Гром" глупым

«Мне кажется, нам было слишком весело. Фильм получился слишком глупым. Всегда трудно быть в центре событий и иметь хоть какую-то реальную перспективу <...> Мне нравится сам процесс, это всегда увлекательно, но ты просто не знаешь, как отреагируют люди», — заявил Хемсворт.