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Крис Хемсворт остался недоволен фильмом «Тор: Любовь и Гром»

Актер Крис Хемсворт в интервью журналу GQ назвал слишком глупым фильм «Тор: Любовь и Гром» со своим участием в главной роли.

Актер Крис Хемсворт назвал фильм "Тор: Любовь и Гром" глупым
© Газета.Ru

«Мне кажется, нам было слишком весело. Фильм получился слишком глупым. Всегда трудно быть в центре событий и иметь хоть какую-то реальную перспективу <...> Мне нравится сам процесс, это всегда увлекательно, но ты просто не знаешь, как отреагируют люди», — заявил Хемсворт.

Он также признался, что ему было одновременно смешно и неловко, когда восьмилетние друзья его сына критиковали новый блокбастер Marvel. Им не понравились спецэффекты и обилие юмора в фильме «Тор: Любовь и Гром».

В одном из недавних интервью актер Энтони Хопкинс говорил, что ему не понравилось играть Одина в блокбастере Marvel. «Они одели меня в доспехи, приклеили мне бороду. Сядь на трон, покричи немного, говорили мне. Если вы сидите перед зеленым экраном, играть это бессмысленно», — пожаловался Хопкинс.

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