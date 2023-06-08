Романтическая комедия "Голова-жестянка" выходит в российский прокат
Фильм Ивана Капитонова "Голова-жестянка" о 16-летней девочке Жене по прозвищу Жесть выходит в российский прокат в четверг, 8 июня, сообщили в компании "Централ Партнершип" (ЦПШ).
"Голова-жестянка" снята по одноименной книге омской писательницы и драматурга Серафимы Орловой, которая вместе с Капитоновым является автором сценария. Главная героиня в исполнении Варвары Володиной разрушает отношения со всеми вокруг. Жесткий характер девушки проявился после сотрясения мозга и травмы ноги, в которых она винит бывшего лучшего друга. Кроме него, от Жени достается родителям, старшему брату, подругам и одноклассникам. Все меняется после знакомства с руководителем кружка робототехники Святославом, который становится наставником Жени.
"Это фильм о том, как мы проживаем момент разрыва с некогда самым близким человеком. Чувство потери чего-то невероятно прекрасного, что не удалось сохранить. Детское стремление восстановить все так, как было - неважно какой ценой. Это очень горький, но очень живой и в некоторой степени полезный человеческий опыт. Фильм о том, что важно каждое сказанное слово. И о том, что некоторые люди умеют совершать поступки, а некоторые пока нет", - цитирует ЦПШ режиссера картины Ивана Капитонова.
Съемки проходили в Сочи. В фильме также снялись Олег Чугунов, Сергей Гилев, Татьяна Яковенко, Анна Попова, Даниил Вершинин, Наталья Кудряшова и другие. По словам Капитонова, исполнительницу главной роли выбирали очень долго.
"У нас было несколько очень сильных претенденток на роль Жести, но когда появилась Варя Володина, сразу стало понятно, что мы ее нашли. У Вари такой мощный характер, она так интересно интерпретировала героиню, так присвоила текст, что иногда мне казалось, что Жесть и Варя - это один и тот же человек", - отметил режиссер. При этом исполнителя роли наставника Жени - Сергея Гилева - утвердили сразу. Образ актера сценаристы держали в голове еще во время работы над адаптацией текста, добавил Капитонов.
Премьера фильма состоялась в апреле на 45-м Московском международном кинофестивале. "Голова-жестянка" участвовала в конкурсной программе "Русские премьеры".