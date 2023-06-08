Романтическая комедия "Голова-жестянка" выходит в российский прокат

"У нас было несколько очень сильных претенденток на роль Жести, но когда появилась Варя Володина, сразу стало понятно, что мы ее нашли. У Вари такой мощный характер, она так интересно интерпретировала героиню, так присвоила текст, что иногда мне казалось, что Жесть и Варя - это один и тот же человек", - отметил режиссер. При этом исполнителя роли наставника Жени - Сергея Гилева - утвердили сразу. Образ актера сценаристы держали в голове еще во время работы над адаптацией текста, добавил Капитонов.