Вышел трейлер четвертых «Неудержимых» со Сталлоне

Картина расскажет о том, как новая миссия команды потерпела крах. При этом Барни Росс (Сильвестр Сталлоне) выбывает из строя, а Ли Кристмас (Джейсон Стейтем) отстранен от операций. В команду набирают новых бойцов, которых отправляют возмещать ущерб, однако они попадают в плен. Теперь Кристмас должен в одиночку пробраться в логово противника и освободить пленников, а также предотвратить глобальную катастрофу.