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Мэл Гибсон может снять документальный фильм о торговле детьми

Режиссер и актер Мэл Гибсон может заняться работой над документальным проектом о торговле детьми в сексуальных целях. Журналисты обратили внимание на давние контакты звезды с правозащитной организацией.

Мэл Гибсон может снять документальный фильм о торговле детьми
© Слово и Дело

Гибсон давно поддерживает OperationUndergroundRailroad (организацию по борьбе с торговлей людьми в сексуальных целях). Американское издание Newsweek ссылается на сообщение в Twitter о том, что Гибсон может работать над 4-серийным сериалом, который разоблачит глобальный рынок торговли детьми. Стоимость проекта оценивается в 34 млрд долларов. Издание считает, что в фильме будет фигурировать и Украина.

Представители актера не стали подтверждать эту информацию, однако влиятельные американские чиновники предложили актеру свою поддержку и содействие. Также на эту новость отреагировал известный американский блогер Мэт Уоллес, известный своими инсайдами, который предложил наконец озвучить предполагаемую работу над документальным фильмом.

Добавим, что Гибсона неоднократно обвиняли в расистских и сексистских замечаниях, но несмотря на это, авторству актера принадлежат многие художественные проекты, среди которых «По соображениям совести» и «Отец Стю», основанные на реальных историях людей и получившие высокие оценки критиков.

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