Мэл Гибсон может снять документальный фильм о торговле детьми

Режиссер и актер Мэл Гибсон может заняться работой над документальным проектом о торговле детьми в сексуальных целях. Журналисты обратили внимание на давние контакты звезды с правозащитной организацией.

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Гибсон давно поддерживает OperationUndergroundRailroad (организацию по борьбе с торговлей людьми в сексуальных целях). Американское издание Newsweek ссылается на сообщение в Twitter о том, что Гибсон может работать над 4-серийным сериалом, который разоблачит глобальный рынок торговли детьми. Стоимость проекта оценивается в 34 млрд долларов. Издание считает, что в фильме будет фигурировать и Украина.

Представители актера не стали подтверждать эту информацию, однако влиятельные американские чиновники предложили актеру свою поддержку и содействие. Также на эту новость отреагировал известный американский блогер Мэт Уоллес, известный своими инсайдами, который предложил наконец озвучить предполагаемую работу над документальным фильмом.