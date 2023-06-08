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Новый ролик фильма «Трансформеры: Восхождение звероботов» посвятили озвучке героев

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала закулисный ролик фильма «Трансформеры: Восхождение звероботов», в котором показано, как приглашённые актёры озвучивали персонажей картины.

В ролике режиссёр ленты Стивен Кейпл-мл. рассказал, что был рад поработать с актёрами, которые в итоге были выбраны для ленты. В качестве примера он привёл Пита Дэвидсона, озвучившего Миража, Питера Каллена, который озвучивает Оптимуса Прайма с первой части франшизы, звезду «Игры престолов» Питера Динклэйджа, подарившего свой голос Скурджу, и других актёров.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Лента «Трансформеры: Восхождение звероботов» выйдет в мировой прокат 9 июня, а до России картина доберётся 15-го числа.

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