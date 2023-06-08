Новый ролик фильма «Трансформеры: Восхождение звероботов» посвятили озвучке героев

В ролике режиссёр ленты Стивен Кейпл-мл. рассказал, что был рад поработать с актёрами, которые в итоге были выбраны для ленты. В качестве примера он привёл Пита Дэвидсона, озвучившего Миража, Питера Каллена, который озвучивает Оптимуса Прайма с первой части франшизы, звезду «Игры престолов» Питера Динклэйджа, подарившего свой голос Скурджу, и других актёров.