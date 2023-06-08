Комик Мезенцев поговорил со сценаристом "Мир! Дружба! Жвачка!" в дебютном выпуске подкаста "Кинодела"
Блогер, комик и ведущий Сергей Мезенцев и пиар-менеджер Premier Арина Авдеева запустили новый подкаст о кино. Об этом сообщает пресс-служба стримингового сервиса.
В подкасте ведущие планируют обсуждать темы, касающиеся кино и жизни.
«Расскажем, как отправиться на свидание с подходящим партнером, используя лайфхаки от кастинг-директора. Или какие киногерои вдохновят вас на перемены, если пришло время начать все с чистого листа», — рассказывают авторы.
Гостями студии станут представители российской киноиндустрии. В дебютном выпуске подкаста поучаствовал сценарист сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Александр Белов Конечно, о настоящей дружбе за кадром и в кадре.
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