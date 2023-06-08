$82.09+0.6388.04+0.87

Съемки новой части «Миссия: невыполнима» перенесли из-за забастовки сценаристов

Производство фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 2» было временно приостановлено из-за продолжающейся забастовки Гильдии сценаристов США. Об этом сообщает портал Slash Film.

Съемки ленты «Миссия: невыполнима» перенесли из-за забастовки сценаристов
© Lenta.ru

Отмечается, что на данный момент фильм завершен примерно на 40 процентов. Премьера первой части «Смертельной расплаты» назначена на 12 июля 2023 года, а второй — на 2024 год. Предположительно, сценарист и режиссер Кристофер МакКуорри является участником забастовки, несмотря на то, что не выражает солидарности с бастующими напрямую в интервью.

Ранее американская компания Paramount опубликовала трейлер нового фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1».

В начале мая сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Контракт между Гильдией сценаристов Соединенных Штатов и голливудскими студиями истек 1 мая. Переговоры между сторонами не привели к какому-либо результату.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители