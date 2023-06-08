Съемки ленты «Миссия: невыполнима» перенесли из-за забастовки сценаристов

Отмечается, что на данный момент фильм завершен примерно на 40 процентов. Премьера первой части «Смертельной расплаты» назначена на 12 июля 2023 года, а второй — на 2024 год. Предположительно, сценарист и режиссер Кристофер МакКуорри является участником забастовки, несмотря на то, что не выражает солидарности с бастующими напрямую в интервью.