"Новая мама" рвется к славе. Короткий метр собрал полный кинозал

В Омске на большом экране показали короткометражку Александра Кузовкова.

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Фильму режиссёра Александра Кузовкова к показам не привыкать. Уже полтора года лента получает призы на российских и зарубежных фестивалях. В Омске картину показывают уже в четвёртый раз. В этот раз открытый показ состоялся в кинотеатре "Слава".

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"Новая мама" - история о маленькой девочке Марусе, которая живёт обычной жизнью, ходит в школу и весело проводит свободное время. Но однажды всё меняется, когда мама неожиданно исчезает.

Этот рассказ Валерия Роньшина Александр Кузовков прочёл в 2016-м. Тогда и задумался об экранизации. Вместе с режиссёром идею воплощали в жизнь Школа телевидения телеканала "Продвижение", продюсер Евгений Друковский, исполнительный продюсер Софья Кудря и оператор-постановщик Игорь Игнаткин. В фильме снялись актёры Омского академического театра драмы, Пятого и Лицейского театров.

Съёмки стартовали осенью 2018 года и длились полгода. Команда снимала на улицах города, заброшенных заводах, в парках. Когда картина была готова, создатели не побоялись подать короткометражку из Сибири на большие фестивали. И не прогадали.

- Сегодняшний показ - это некий отчёт о проделанной работе, об участии картины в фестивалях. Не хотелось просто снять кино и сразу выложить его на YouTube или в социальные сети. Мы были морально готовы к участию в фестивалях, и картина была показана на многих фестивалях, в том числе международных, и в Омске показали её несколько раз, - отметил Александр Кузовков.

- Эти полтора года - мой личный первый фестивальный опыт, необычный и непривычный, но мне понравилась эта фестивальная жизнь. Ты смотришь другие картины, которые очень качественно сделаны, ты общаешься с крутыми режиссёрами, а потом тебя ещё и награждают. И ты понимаешь, что ты конкурентоспособный.

После показа съёмочная группа пообщалась со зрителями. "Киношники" поделились историей создания фильма. Авторам самых интересных вопросов достался мерч. Подобный нетривиальный формат просмотра в кинотеатре одобряют.

- Изначально, ещё в период открытия кинотеатра, мы разрабатывали концепцию. Мы понимали, что площадка предназначена для широкой аудитории и блокбастеров, но решили, что это будет ещё и площадка индивидуального авторского кино. Это хорошая работа, и я считаю, что нужно двигаться в этом направлении. Важно давать площадку начинающим, давать площадку под местных ребят. И не бояться выходить на большой экран, приглашать фокус-группы и выходить на широкого зрителя, - рассказал директор кинотеатра "Слава" Дмитрий Савельев.

Во время общения со зрителями режиссёр поделился, что в ближайшее время планирует снять полный метр. Но не "Новую маму" или "Нового папу". Известно только, что это также будет фильм с ребёнком в главной роли.