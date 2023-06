"Новая мама" рвется к славе. Короткий метр собрал полный кинозал

Напомним, что "Новая мама" стала лучшей на конкурсе авторского короткометражного кино Vote to film в Крыму, выиграла в номинации Best Film на ежемесячном фестивале Short to the point в Румынии, а также победила в номинациях "Лучший режиссёр", "Лучший монтаж" и "Лучшая работа художника-постановщика". Кроме того, фильм удостоился особого упоминания на фестивале короткометражных фильмов London-Seasonal Short Film Festival в Великобритании и победил в номинации "Лучшая эстетика в короткометражном кино" на международном фестивале Festival Internacional de Cinema em Balneário Camboriú в Бразилии. На "Омск Здесь" выходило интервью с режиссёром фильма "Новая мама" Александром Кузовковым и с продюсером ленты Евгением Друковским.