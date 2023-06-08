Почему фильм «Человек-паук: Паутина вселенных» называют одним из лучших сиквелов в истории кино

В мировой прокат вышел анимационный фильм «Человек-паук: Паутина вселенных» — продолжение опасного путешествия рисованного супергероя через комиксную мультивселенную, которое стартовало пять лет назад в прошлой, оскароносной картине франшизы. «Паутину» при этом уже называют одним из лучших сиквелов в истории кино. О том, почему с этим утверждением легко согласиться, рассказывает «Лента.ру».

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Мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» вышел в прокат под занавес далекого 2018 года. Тогда никто и ничего от этой картины не ждал — в кино Паучка незадолго до этого перезагрузили в третий раз за 16 лет, взяв на главную роль Тома Холланда. Кроме того, уже тогда марвеловский конвейер начал давать сбои и потихоньку надоедать даже фанатам. Однако «Через вселенные» произвел настоящий фурор — торжество психоделической анимации, совершенно новый герой по имени Майлз Моралес и, как итог, «Оскар» за лучший анимационный фильм, вырванный, в частности, у Уэса Андерсона (он номинировался с «Островом собак»). Быстро стало ясно, что сиквел неминуем, а продюсеры-сценаристы Фил Лорд и Кристофер Миллер решили размахнуться по-настоящему. В итоге продолжение мультфильма разбито надвое (как «Форсаж» и «Дюна»), а выходить они будут с интервалом почти в год.

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За время работы над «Паутиной вселенных» мир драматически изменился, пережил катастрофы и потрясения — а вот на экране прошло всего полтора года. Впрочем, время здесь относительно — ведь речь идет о мультивселенной: есть, например, мир эпохи Ренессанса или версия Земли, где на месте Нью-Йорка раскинулся мультикультурный азиатский мегаполис Мумбэттен. Взрыв суперколлайдера в финале первой картины нарушил целостность границ всех этих параллельных измерений, так что пришло время познакомиться с командой, устраняющей образовавшиеся червоточины. Именно с ней в своем акварельном мире сталкивается Девочка-Паук Гвен Стейси, когда туда прилетает Стервятник, будто бы порожденный инженерной фантазией Леонардо Да Винчи. На помощь Гвен из портала является любопытная пара.

Это чернокожая беременная Женщина-Паук Джессика Дрю и вооруженный когтями и клыками Паук Мигель О’Хара

Они забирают Стейси в Общество Пауков, которые могут при помощи специального наручного девайса открывать порталы в другие миры. В это же самое время 15-летний Майлз Моралес в своем мире совмещает защиту Нью-Йорка в паучьем костюме с учебой в школе. Родители находятся в неведении и недовольны успеваемостью подростка. Папа-полицейский злится на сына за то, что тот не может вовремя явиться на вечеринку по поводу его повышения до капитанского звания. У Майлза есть тайная, но уважительная причина: в городе объявился неуклюжий (пока) злодей Пятно — жертва все того же взрыва коллайдера. Пятно быстро соображает, что для того, чтобы превратиться в настоящего монстра, ему необходимо питаться энергией от коллайдеров в других мирах. Тут-то и появляется Гвен, которая невольно увлекает Майлза в новое путешествие по параллельным измерениям. Быстро выясняется, что помимо Пятна у Моралеса есть и другие проблемы.

Порезанные надвое блокбастеры обычно выглядят жертвами маркетинговых технологий, но здесь, пожалуй, совсем не тот случай. У первого мультфильма серии изначально был потенциал для продолжения — порукой тому многие тома историй из жизни разных версий Человека-паука, так что здесь все без обмана

В то же время сценаристы Лорд и Миллер уместили в новый фильм такое количество событий, сюжетных поворотов, локаций и идей, что почувствовать себя облапошенным просто невозможно. Это вновь триумф расточительной по нынешним меркам фантазии. Одних Паучков здесь, кажется, больше сотни — причем каждый тщательно прорисован, даже если появляется в кадре на мгновения. Лучший, наверное, Спайдерпанк — британец с ирокезом на маске и с гитарой. Однако есть и динозавр, и герой старого мультсериала, и психотерапевт, и даже лего-человечек (особо ценный сотрудник Общества). Помимо рисованных персонажей, анимационное действие пару раз разрывают живые актеры — особенно приятно увидеть Дональда Гловера.

«Через вселенные» был, прежде всего, презентацией нового мира и манифестацией художественного метода. Джеймс Ганн неслучайно, расчувствовавшись, назвал картину лучшим супергеройским фильмом в истории. Про то, как Форд и Миллер запросто оставили позади ведущих мейнстримных аниматоров мира, можно писать диссертации. Это касается и гармоничного сочетания (в том числе в одном кадре) разнообразных техник, и мастерской работы со сценарием. Однако если оставить за скобками терминологические изыски, это был мультфильм, который дарил элементарную и пьянящую радость, возвращал киноэкрану его изначальные волшебные свойства.

«Паутину вселенных» уже поставили в один ряд с лучшими сиквелами типа «Темного рыцаря», «Терминатора 2» и «Империя наносит ответный удар». Назвать этот титул совершенно точным хочется, пожалуй, значительно сильнее, чем справедливо признать скоропалительным. «Паутина вселенных» походя реагирует на повестку — BLM, инклюзивность — и оказывается, что про все это можно говорить изящно и иронично, не перетягивая внимание от основного действия. С точки зрения мастерства и работы воображения это по-прежнему лучшее предложение на рынке. Особенно это заметно в сравнении с последним игровым «Человеком-пауком», который при помощи фокусов Доктора Стрэнджа и капустника с предыдущими Паучками пытался проделать нечто подобное. В «Паутине» фокусы с глубиной резкости, техниками рисования и кислотным маревом, в котором то и дело плывут герои, работает едва ли не лучше, чем пять лет назад.

С точки зрения сюжета авторы тоже шутки ради устраивают привычному персонажу такую ревизию, что даже интересно, как будет реагировать Marvel (права на Человека-паука, напомним, принадлежат не только комиксному гиганту, но и Sony, которая значится производителем «Паутины»). И даже открытый финал здесь не раздражает — тем более что в последнем кадре мы наконец вновь встречаемся с Питером Поркером — Свином-пауком, который стал негласным фаворитом зрительских симпатий еще в первом фильме. Заключительные титры, в свою очередь, беззастенчиво оформлены в стиле бондианы, и этот прием не выглядит натянутым. Даже наоборот — лучшего преемника для бесславно почившего британского агента с двумя нолями, чем Майлз Моралес, у нас сегодня нет. Да и не надо.