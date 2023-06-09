Чем новая «Русалочка» отличается от старой

Disney всё-таки не устаёт делать ремейки своих культовых мультфильмов. К счастью, «Русалочка» подошла к своему анимационному аналогу достаточно близко, добавив всего несколько отличающихся деталей — но тем интереснее их находить и разбирать. Некоторые изменения носят поверхностный характер, в то время как другие более подробно раскрывают сюжетную линию.

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Если вы ещё не успели посмотреть новый фильм, читайте наш обзор, а пока — разбираем, что изменили создатели в новой картине.

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Так чем же новая «Русалочка» отличается от старой?

№ 1. Ариэль

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Конечно, слона в комнате игнорировать мы не будем — Ариэль в новой экранизации отличается от мультяшной как минимум внешне. Новая главная героиня темнокожая, вместо обычных красных локонов у неё на голове маленькие рыже-каштановые косички в афроамериканском стиле, да и костюм у неё изменился. Вместо лифа-ракушек у неё теперь чешуя, так что мы рады, что больше не нужно задумываться, как девушка выбирает, кто из подводных жителей будет её другом, а кто — деталью костюма.

А что насчёт характера? Можно точно сказать, что Ариэль стала ещё более живой, очаровательной и даже в какой-то степени невинной. Она открыта всему миру, удивляется новому и готова покорить всех своей непосредственностью. Нам такая Ариэль точно нравится — и Холли Бейли отлично отыгрывает свою роль даже в те моменты, когда Русалочка не может говорить.

№ 2. Тритон

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Тритона в новой «Русалочке» играет Хавьер Бардем, и в свежей версии он кажется немного более… мирным. Помните, как в детстве мы пугались момента, когда он разозлился и разрушил убежище Ариэль? В экранизации он не производит такого впечатления — он всё ещё благородный король, но уже не такой суровый и пугающий, каким мог бы быть.

№ 3. Русалочье царство

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В мультфильме подводное царство, которым заправляли русалки, было ярким, красочным, искрящимся от обилия цветов и форм. Новый фильм в этом плане постарался быть более реалистичным: под водой не всегда достаточно света, рыбы там бывают симпатичными, а бывают и очень жуткими, да и ярких цветов, как и в настоящей жизни, на глубине почти не найти.

В фильме нам почти не показывают Атлантику (именно так и называется русалочье царство), однако нам поясняют, что оно состоит из семи разных морей, которые представляют дочери Тритона и сёстры Ариэль. Зато в новой экранизации становится понятно, почему главная героиня так стремится увидеть что-то новое — судя по всему, подводный мир — достаточно скучное место.

№ 4. Принц Эрик

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Как и полагается в старых историях о диснеевских принцессах, принц — скорее приложение к главной героине, нежели полноценный персонаж. В мультфильме он был просто симпатичным голубоглазым моряком, а в фильме герою добавили немного глубины. В исполнении Джоны Хауэр-Кинга принц Эрик мечтает плавать по морям, собирает океанские предметы и совершенно не хочет быть королевским наследником. Он не слишком благороден и не кажется героем, но стойко реагирует на странные и необычные ситуации.

№ 5. Урсула

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Мелисса Маккарти великолепна в роли Урсулы — эта роль будто создана для неё. В новом фильме Урсула стала родственницей Тритона, что добавило любопытной перчинки их отношениям и главному конфликту истории. К тому же, в новой версии истории она более кровожадная — своих врагов она не превращает в рыб, а убивает (весь пол её пещеры усеян их скелетами), да и никакой арки искупления, кажется, не предвидится.