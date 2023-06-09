Легендарный "Норд-Ост" снова выходит к массовому зрителю

Легендарный спектакль Театра на Дубровке "Норд-Ост" обретает новую жизнь на больших киноэкранах. Впервые показанный в 2001 году, написанный и поставленный Георгием Васильевым и Алексеем Иващенко по мотивам романа Вениамина Каверина "Два капитана", "Норд-Ост" стал первым российским стационарным мюзиклом, выполненным на бродвейском художественным и техническом уровне. И это был первый по-настоящему патриотический музыкальный спектакль, на который зрители ходили снова и снова, чтобы подпитаться ненаигранным оптимизмом и искренней гордостью за свою талантливую страну.

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Спектакль с нарастающим успехом прошел более 400 раз, он был награжден премией "Золотая маска" как лучшее произведение в этом жанре - и пока, добавим, непревзойденное. Его взлет был прерван террористическим захватом театра, и это была не только огромная человеческая трагедия, но и потеря для всего нашего искусства.

С окончательной утратой гениального, этапного произведения не могли смириться его поклонники, энтузиасты. И все эти годы они собирали сохранившиеся видеоматериалы, реставрировали их, даже применив искусственный интеллект и нейросети. И вот результат - видеоверсия спектакля, пригодная для показа в кинотеатрах.