Скоро для фильма «Супермен: Наследие» снова будут прослушивать актёров

Издание Deadline сообщило, что в ближайшее время Warner Bros. проведет ещё больше прослушиваний различных актёров на роли Супермена и Лоис Лейн в фильме Джеймса Ганна «Супермен: Наследие».

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Согласно данным инсайдеров, близких к процессу, первые личные прослушивания с участием Питера Сафрана и Джеймса Ганна состоятся в выходные или в понедельник.

На роль Супермена якобы будут прослушиваться Николас Холт, Дэвид Коренсвет и Том Бриттни. А на роль Лоис Лейн будут пробоваться Эмма Мак, Рэйчел Броснахэн и Фиби Дайневор.