Цвет настроения — розовый! В конце июля выходит полнометражный фильм «Барби». Это, пожалуй, одна из самых долгожданных кинолент: обсуждение идеи велось с 2009 года, съёмки всё время откладывались и прерывались по разным обстоятельствам. «Секрет» собрал полное досье на фильм: сюжет, гонорары и интересные факты — без купюр и спойлеров (они даже невозможны, расскажем почему).

Сюжет фильма «Барби» (2023)

Всем участникам съёмочного процесса строго-настрого запретили раскрывать детали сюжета. Поэтому о нём известно очень мало. Картинка пока складывается такая:

Главной героине (Марго Робби) пришлось спуститься с небес на землю — точнее, с высоты шпилек её сатиновых туфель в простые сандалии. По меркам родного городка Барбиленда она «недостаточно идеальна» — она потеряла способность летать, а её стопы вдруг утратили подъём и стали плоскими. Это вынудило её прыгнуть в розовый кабриолет и отправиться в реальный мир — к счастью, с ней был Кен.

Поначалу новая реальность была жестока: люди пытались поймать кукол и вернуть их обратно в коробки. Постепенно правила игры стали понятны, и Барби обнаружила, что истинный ключ к совершенству — это не внешность, а красота и гармония внутри.

В креативной команде фильма не верили в успех такого незамысловатого сюжета. Марго Робби, звезда и продюсер «Барби», призналась в интервью на церемонии BAFTA: «Когда я впервые прочитала сценарий, я была в восторге — настолько он был хорош. Я расстроилась, что он никогда не увидит мир, потому что его никто не одобрит. Но всё получилось».

Как ни пытались журналисты выведать хоть один спойлер, актриса была непоколебима.

Актёры фильма «Барби»

Каст получился действительно звездным — чего стоит один дуэт Марго Робби (Барби) и Райана Гослинга (Кен). Говорят, что за съёмки каждый получил по $12,5 млн (1,1 млрд рублей по текущему курсу).

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Дата выхода фильма «Барби»

Премьера запланирована на 19 июля 2023 года. В США картина выйдет в прокат 21 июля.

Официальных данных о том, смогут ли зрители из России увидеть фильм, нет — компания-дистрибьютор Warner Bros. Pictures приостановила работу в стране на фоне санкций. Но пиратка, как обычно, появится на многочисленных платформах почти мгновенно.

Почему фильм «Барби» стал легендой ещё до выхода

Производитель культовых кукол, американская компания Mattel, томит фанатов игрушки более 10 лет. Обсуждения о создании полнометражного фильма о Барби велись с 2009 года, в 2015-м даже были предприняты попытки запустить в проект совместно с Sony Pictures и писательницей Диабло Коди. Позднее стало известно, что над сценарием работали стендап-комедиантка Эми Шумер и продюсер Хиллари Уинстон — считается, что именно они придумали историю об изгнании Барби из идеального мира.

Острую необходимость в реализации планы обрели в 2018-м, когда по компании Mattel ударил кризис. Дирекция предположила, что искусство поможет реанимировать упавшую в два раза прибыль, и заключила договор с Warner Bros. Pictures. Съёмки снова затянулась — на этот раз из-за пандемии COVID-19.

Если про участие актрисы Марго Робби в фильме публика узнала уже в 2019 году, то имя режиссёра держали в тайне до 2021-го. Воплотить идею удалось Грете Гервиг, номинированной на «Оскар» за свою дебютную режиссёрскую работу — фильм «Леди Бёрд».

На плечи Гервиг легла нелёгкая задача: рассказать о персонаже, который противоречит всем тенденциям XXI века. Сегодня, когда западные активисты трубят о многообразии и толерантности, а авторитетный глянец помещает на обложки моделей с лишним весом, идеализация типажа Барби звучит как рискованный шаг.

Некогда Барби стала эталоном женской красоты, который для многих оказался губительным. Непропорционально длинные ноги, тонкая талия, белоснежная улыбка и блестящие волосы — эти критерии перенеслись на подиум вместе с пресловутыми «90-60-90», подогрели бум на анорексию и расстройства пищевого поведения. Известно, что в 1963 году куклы Барби продавались с книгой о похудении с говорящим названием «Не ешь», а девочкам прививалась мысль о том, что быть красивой важнее, чем умной.

Если отвлечься от сложных тем, остаётся внушительный звёздный состав, яркая графика и костюмы, от которых не оторвать глаз. Последними, кстати, занималась Жаклин Дюрран — известная британская художница по костюмам, лауреат премий «Оскар» и BAFTA за лучший дизайн в кино.

Что говорят о фильме. Критика

Судя по ажиотажу в Сети, у фильма есть все перспективы на рекордный кассовый сбор после выхода на большие экраны. На фоне шумихи вокруг киноленты возникло множество шуток и трендов. В Рунете на мемы завирусились фото Марго Робби и Райана Гослинга на роликах: пользователи сравнили их с парой айтишников, переехавших из Москвы в Тбилиси.

Слоган «Она — это всё. Он — просто Кен» (She’s everything. He’s just Ken) тоже превратился в мем в Twitter: через его призму юзеры оценивали известные пары — Майли Сайрус и Лиама Хемсворта, принцессу Диану и Чарльза, Шакиру и Жерара Пике.

В дату премьеры «Барби», 21 июля, выйдет ещё один фильм — исторический триллер Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Картина посвящена создателю атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру, которого сыграет актер Киллиан Мерфи. Мрачные постеры триллера в кинотеатрах контрастируют с конфетно-розовыми, что породило мем Barbie vs Oppenheimer.

Много шутили и на тему того, что фильм никого не оставит равнодушным. Так появились мемы «Один билет на "Барби", пожалуйста» с плачущей героиней сериала «Дрянь», брутальным Уолтером Уайтом из «Во все тяжкие» и персонажами фильма «Kingsman: Секретная служба».

Тренд апреля — постеры, знакомящие с персонажами фильма. Например, певица Дуа Липа появилась на одном из таких с надписью «Эта Барби — русалка», а актриса Исса Рэй — «Барби-президент».

Пользователи Сети тут же стали придумывать свои вариации на тему: на фоне розового глиттера красовался грустный актёр Бен Аффлек с текстом «Эта Барби в депрессии» и даже сыр бри (из написанного латиницей слова Barbie удалили лишние буквы и получили Brie).

Больше всего досталось Райану Гослингу, что неудивительно: звезда боевиков и исполнитель брутальных ролей вдруг предстал в розовом с головы до ног. Многие высмеивали тот факт, что играть куклу в 42 года — это слишком. Гослинга даже прозвали «древним Кеном».

5 интересных фактов о «Барби»

Съёмки фильма привели к дефициту розовой флуоресцентной краски бренда Rosco по всему миру. Она была необходима для покраски дома Барби и декораций.

Режиссёр Грета Гервиг отказалась от большого количества компьютерной графики, поэтому декорации были реальными и создавались вручную.

В киноленте не будет звучать культовая песня Aqua — «Barbie Girl». Вероятная причина — давний скандал музыкальной группы и компании Mattel из-за авторского права на использование персонажа и удар по репутации.

Одну из сестёр Барби сыграет актриса Эмма Маккей, которая прославилась как «двойник» Робби из-за внешнего сходства.