Вышел тизер сериала «Там, где цветет полынь»

Жизнь десятиклассницы Ульяны резко меняется, когда она обнаруживает у себя страшный дар – предвидеть гибель других людей. В результате несчастного случая она лишается семьи и дома. В попытке понять, как избавиться от своего проклятия, Ульяна сталкивается с потусторонними силами, которыми управляет загадочная женщина по имени Рута. Ульяне предстоит взглянуть в лицо собственным страхам и выяснить, какие тайны хранит поле полыни, цветущее у дома таинственной Руты.