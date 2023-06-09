«Союзмультфильм» показал 100-й эпизод «Простоквашино»

В онлайн-кинотеатре Okko 9 июня вышел 100-й эпизод мультсериала «Простоквашино» киностудии «Союзмультфильм». О серии «Дело о пропавшей лопате» в стилистике нуарного детектива сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.

В «Союзмультфильме» уточнили, что после выхода сотой серии студия планирует запустить праздничные акции и юбилейные мероприятия — в 2023 году 45-летие отмечает первая серия классической трилогии «Трое из Простоквашино» (режиссер Владимир Попов), а также современный мультсериал, который выходит на экраны с 2018 года.