11 интересных фактов о фильме «Одиннадцать друзей Оушена»

Прошло больше 20-и лет с тех пор, как Стивен Содерберг и Джордж Клуни пересняли классику 60-х «Одиннадцать друзей Оушена». Версия 2001-го стала после выхода на экраны почитаемой, благодаря крупнейшим голливудским звёздам того времени: Клуни, Содербергу, Робертс, Деймону, Питту. Но всё ли вы знаете о крупнейшем «ограблении» в Лас-Вегасе? В этом обзоре о малоизвестных фактах со съёмок фильма.

© Кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена"

Джордж Клуни не был первым Дэнни Оушеном

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Хотите верьте, хотите нет, но первым кандидатом на роль «заводилы» в истории об 11-и друзьях был Брюс Уиллис. Он вынужден был отказаться от работы из-за плотного рабочего графика. Однако не потерял проект из вида, появившись в роли-камео в сиквеле.

При отправке сценария Джулии Робертс Клуни приложил к нему $20

Он также оставил записку: «Слышал, ты получаешь сейчас за картину 20», дав отсылку к статусу Робертс как самой на тот момент высокооплачиваемой голливудской актрисы. За каждый фильм, над которым она работала, ей платили по $20 миллионов.

В перерывах между съёмками актёры отрывались на игре в автоматы и рулетку

Гемблинг был настолько распространённым видом досуга у съёмочной группы, что однажды Джордж Клуни проиграл подряд 25 раздач в блэкджеке. Бывшие коллеги и приятели до сих пор спорят, кто тогда больше выиграл денег. Клуни утверждает, что Мэтт Дэймон, а тот, что Брэд Питт.

Роль Мэтта Дэймона предназначалась Мару Уолбергу

Уолберг отказался от предложения, чтобы сыграть у Тима Бёртона в ремейке «Планеты обезьян» (2001). Однако этот фильм-фэнтези, конечно, проиграл по кассовым сборам «Одиннадцати друзей Оушена». $362 миллиона против $450 миллионов. Уолберг мог и пожалеть об отказе.

Дон Чидл потребовал заплатить ему гонорар наравне с Клуни и Питтом

Просьбу тогдашнего 36-летнего темнокожего актёра не удовлетворили, и он настоял, чтобы его имя не упоминалось в титрах. Хотя в фильме он исполнил одну из главных ролей. Когда Чидл вернулся для участия в сиквелах – «Двенадцать друзей Оушена» (2004) и «Тринадцать друзей Оушена» (2007) - ему заплатили даже больше, чем он просил. Так что его протест сыграл только на пользу.

Парик для Брэда Питта был взят со съёмок другого голливудского блокбастера

Парик, который герой Брэда Питта использует для маскировки под доктора, был взят со съёмок фильма «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» (1997).

Съёмочная группа потеряла трёх высококлассных актёров из-за Уэса Андерсона

Герой Брэда Питта учил играть в покер тогдашних кумиров молодёжи

Все актёры, ставшие по сюжету учениками неутомимого Роберта «Расти» Райана, которого сыграл Брэд Питт, были в начале 2000-х популярными актёрами. Холли Мари Комбс отметилась в сериале «Зачарованные», Тофер Грейс в ситкоме «Шоу 70-х», Джошуа Джексон в «Бухте Доусона», Бэрри Уотсон в «Седьмом небе» и Шейн Уэст в «Опять и снова».

Роль Дона Чидла предназначалась британскому актёру

Специалиста-взрывотехника Башера Тарра (Дон Чидл) по замыслу Содерберга должен был сыграть британец. Но Чидл покорил сердце режиссёра участием в сериале «Крысиная стая», воплотив на телеэкране Сэмми Дэвиса мл., звезду оригинального фильма «Одиннадцать друзей Оушена» (1960).

Звёзды фильма 1960-го сыграли в эпизоде

Генри Сильва и Энджи Дикинсон, исполнившие значительные роли в «старых» «Одиннадцати друзьях Оушена», появляются в картине Содерберга в эпизоде - зрителями на боксёрском матче.

Имена героев были изменены, кроме одного