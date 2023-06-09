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Зрители ​назвали «Трансформеров: Восхождение Звероботов» лучшим фильмом в серии

9 июня состоялась мировая премьера фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов». Несмотря на довольно смешанные отзывы критиков, первые зрители, кажется, в полном восторге. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг ленты составляет 88% — именно столько положительных оценок ленте поставили пользователи.

Зрители ​оценили фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов»
© Чемпионат.com

Таким образом, картина удерживает первое место в списке самых высокооценённых фильмов франшизы, опережая в том числе первую часть. Всё ещё может измениться, однако на сегодняшний день это абсолютный лидер рейтинга.

Зрительский рейтинг «Трансформеров» на Rotten Tomatoes

События фильмы «Трансформеры: Восхождение Звероботов» развернутся в 1994 году — двое археологов вступят в конфликт с древней цивилизацией и столкнутся с трансформерами. среди героев появятся Оптимус Прайм, Бамблби и другие роботы.

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