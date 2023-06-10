Уже в кино: состоялась премьера фильма Бориса Хлебникова «Снегирь»
На днях в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма Бориса Хлебникова «Снегирь», который пришли представить авторы и актеры картины. А со вчерашнего дня картину уже можно посмотреть в кинотеатрах.
Фильм зрителям представили: режиссер Борис Хлебников, автор сценария Наталия Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев, режиссер монтажа Иван Лебедев, художник-постановщик Ольга Хлебникова, артисты Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Макар Хлебников, Олег Савостюк, Анатолий Попов, Александр Сударев и другие.
Представляя картину на сцене, Борис Хлебников, в первую очередь, поблагодарил свою группу: «Мне кажется, это повод сказать огромное спасибо съемочной группе, потому что здесь была очень командная работа. Это было очень сложно, во время съемок мы сделали огромное количество каких-то своих собственных открытий все вместе. Глупо кричать про любовь и “спасибо” со сцены, но, правда, я вас всех очень люблю, и спасибо вам гигантское не только за тяжелый труд, но и за то, что вы столько всего придумали для этого фильма!»
«В этом фильме последняя роль Евгения Сытого. Он снимался у меня во всех предыдущих фильмах, это мой друг, моя жизнь и давайте ему похлопаем!»
— завершил свое обращение к зрителям режиссер.
Среди гостей премьеры были: Антон и Дарья Златопольские, Андрей Сергеевич Смирнов и Елена Прудникова, Алексей Попогребский, Александр Велединский, номинант на премию “Оскар” Максим Арбугаев, Бакур Бакурадзе, Анна Меликян, Мария Лобанова, Степан Девонин, Рубен Дишдишян, Антон Малышев, Анна Банщикова, Клавдия Коршунова, Александра Урсуляк, Арсений Робак, Сабина Ахмедова, Владимир Мункуев, Наталья Мокрицкая, Владимир Толстой, Лиза Ищенко, Евгений Сангаджиев, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Светлана Максимченко, Ситора Алиева, Полина Зуева, Антон Калинкин, Надежда и Максим Королев и другие.
О фильме:
Рыболовное судно «Снегирь» — плавучий дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее — желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим. Ледяные волны, работа на износ и компания хмурых моряков — не таким им виделся этот летний круиз. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм — не главное испытание, которое ждет команду корабля.
Александр Робак:
«Это мужская история. В ней — несколько поколений мужчин — деды, отцы, братья, сыновья. Коммуникация в мужском коллективе совершенно другая, не такая как в обычном обществе — это более острые и жесткие, но при этом где-то очень душевные и честные отношения. Все обнажено. Нет полуправды. При этом персонажи все неоднозначные — в каждом есть и добро, и зло. К каждому из них прикипаешь, и видишь, что несмотря на происходящее, это по сути — замечательный человек, они все — огромной души люди. Но проходит несколько минут, и — раз! — перевертыш».