Уже в кино: состоялась премьера фильма Бориса Хлебникова «Снегирь»

На днях в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма Бориса Хлебникова «Снегирь», который пришли представить авторы и актеры картины. А со вчерашнего дня картину уже можно посмотреть в кинотеатрах.

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Видео дня

Представляя картину на сцене, Борис Хлебников, в первую очередь, поблагодарил свою группу: «Мне кажется, это повод сказать огромное спасибо съемочной группе, потому что здесь была очень командная работа. Это было очень сложно, во время съемок мы сделали огромное количество каких-то своих собственных открытий все вместе. Глупо кричать про любовь и “спасибо” со сцены, но, правда, я вас всех очень люблю, и спасибо вам гигантское не только за тяжелый труд, но и за то, что вы столько всего придумали для этого фильма!»

«В этом фильме последняя роль Евгения Сытого. Он снимался у меня во всех предыдущих фильмах, это мой друг, моя жизнь и давайте ему похлопаем!»

— завершил свое обращение к зрителям режиссер.

О фильме:

Рыболовное судно «Снегирь» — плавучий дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее — желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим. Ледяные волны, работа на износ и компания хмурых моряков — не таким им виделся этот летний круиз. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм — не главное испытание, которое ждет команду корабля.

Александр Робак: