«Союзмультфильму» – 87: как рождаются популярные истории и персонажи?

Легендарной студии «Союзмультфильм» сегодня 87 лет. Как и прежде здесь создают популярные мультфильмы, а также проводят экскурсии для детей и взрослых. Корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов прикоснулся к миру мультипликации.

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Для «Союзмультфильма» лето – самая горячая пора. Экскурсия за экскурсией. Класс за классом. Здесь можно не только посмотреть, как создают любимых персонажей, но и самому стать мультипликатором.Сначала рисуют, затем оживляют. На всех этапах помогает режиссер анимации. Дает советы и подсказки, как сделать свой мультфильм в домашних условиях. Затем просмотр черновой версии и работа над ошибками.

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«Спустя 10 рабочих дней на почту им приходит готовый мультфильм с заставкой, звуком, и самое приятное – в конце титры с именами ребят», – рассказала экскурсовод Ирина Митрофанова.

Главная задача – показать, насколько кропотлив процесс создания мультика. С высока о секундах здесь точно не думают. На одну шестиминутную серию у профессионалов уходит до восьми месяцев. А начинается все с огурцов. Так аниматоры называют свои наброски.

«Они почему так называются? Потому что «палка-палка-огуречик». Я быстро набрасываю концепцию серии. Потом после правок она превращается в аниматик, и мы огурцы собираем в цельную колбасу. И в итоге получается мультфильм как ни странно», – поделился режиссер аниматики Никита Зубков.

Сейчас в работе у студии сразу несколько популярных проектов. Это продолжение «Простоквашино», уже скоро на экраны выйдет сотая серия, и новые приключения волка и зайца из «Ну, погоди». За последние годы персонажи не просто повзрослели, а стали объемнее.

«В проекте примерно 70 людей по разным направлениям. Это трехмерный проект, и для него нужно больше сил, больше внимание к деталям. Нужно понимать размеры персонажей, создавать к ним модельки дополнительные, большие локации. Интересные сюжетные ходы», – рассказал линейный продюсер мультсериала «Ну, погоди! Каникулы» Кирилл Шачанин.

За год «Союзмультфильм» выпускает две с половиной тысячи минут анимации. С каждым новым проектом расширяют штат. Приглашают молодых и идейных. Образование значения не имеет. Важнее навыки и желание творить.

«У нас есть ребята, которые заканчивали медицинский факультет или политологию. Главное – иметь желание и пройти курсы. Они делают тестовые задания и мы выбираем, кто подходит, а кто не подходит», – поделился Кирилл Шачанин.