Фильм Муратовой «Долгие проводы» подвергался цензуре и запрету на 15 лет

Фильм «Долгие проводы», снятый режиссером Кирой Муратовой в 1971 году, в течение 15 лет подвергался цензуре и запрету во времена Советского Союза. До сих пор неизвестно, почему после предварительного просмотра проект не допустили до премьеры.

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Сначала цензоры требовали внести множество правок в сценарий, а затем и вовсе настаивали на полной переделке. Споры продолжались по этому поводу в течение нескольких лет. Несмотря на это, Муратова не соглашалась с идеями руководства, из-за чего проект заморозили, а сама режиссер была уволена, передает Sport24.