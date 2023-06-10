Шесть человек пострадали на съемках фильма «Гладиатор 2»

Шесть членов съемочной команды фильма «Гладиатор 2» пострадали из-за взрыва на площадке в Марокко. Об этом сообщает Variety.

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По данным издания, четверо человек, получивших ожоги, до сих пор остаются в больнице. Никто из актерского состава фильма Ридли Скотта не пострадал.

«Службы безопасности и по оказанию всесторонней медицинской помощи на месте смогли быстро принять меры, чтобы пострадавшие немедленно получили необходимую помощь. Все они находятся в стабильном состоянии и продолжают получать помощь», — рассказали представители проекта.

Издание The Sun сообщает, что причиной воспламенения мог стать разорвавшийся газопровод.

В феврале была объявлена дата выхода сиквела фильма «Гладиатор» — 22 ноября 2024 года. Во второй части появится актер Пол Мескал (сериал «Нормальные люди»). Действие сиквела развернется через много лет после событий первой картины, вышедшей в 2000 году.