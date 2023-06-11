$82.64+0.5589.01+0.97

«Стражи Галактики 3» заработали более $ 800 млн

Сборы супергеройского блокбастера «Стражи Галактики 3» превысили отметку $ 800 млн. При этом к 5 июня картина заработала $ 780 млн. Выходит, что за шесть дней лента добавила в свою кассу ещё $ 20 млн.

«Стражи Галактики 3» заработали более $ 800 млн
© чемпионат

Отметим, что до сборов второй части завершающей трилогию ленте ещё достаточно далеко — у неё $ 863 млн. Пока «Глава 3» продолжает активно прокатываться и у неё есть шансы догнать второй фильм.

Сборы цикла фильмов «Стражи Галактики»

«Стражи Галактики 3» — третья часть франшизы, в которой знакомый всем состав команды в последний раз собирается вместе. Лента получила очень высокие оценки как от зрителей, так и от критиков.

«Стражей Галактики 3» показывают в кинотеатрах по всему миру, но в России официальная премьера не состоялась. При этом до страны фильм всё равно добрался, но без лицензии. Сейчас таким образом показывают многие фильмы.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители