$82.64+0.5589.01+0.97

Студия Lionsgate планирует снять новую часть комедийного ужастика "Лепрекон"

Кинокомпания Lionsgate работает над новой частью своей самой долгоиграющей франшизы — серии комедийных хорроров «Лепрекон». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Lionsgate планирует снять новую часть комедийного ужастика "Лепрекон"
© Газета.Ru

Режиссером фильма назначен Фелипе Варгас, постановщик отмеченной наградами короткометражной ленты «Молочные зубы». Сценарий нового «Лепрекона» написал Марк ван Ваес, работавший над предстоящим игровым ремейком мультфильма Disney «Лило и Стич». В число продюсеров входит Рой Ли, который до этого приложил руку к американским ремейкам «Звонка» и «Проклятия», а также к фильму «Варвар» и экранизации романа Стивена Кинга «Оно».

Сюжет франшизы «Лепрекон» вращается вокруг существа из ирландского фольклора — злобного и кровожадного лепрекона по имени Лубдан Бутовски, который прибегает к любым средствам, чтобы вернуть отобранное у него золото. В шести классических фильмах серии, выходивших с 1993 по 2003 год, персонажа играл Уорик Дэвис («Уиллоу»). В 2014 и 2018 годах предпринимались попытки перезапустить франшизу (приквел «Лепрекон: Начало» и прямое продолжение первой части «Лепрекон возвращается»), однако они не снискали прежней популярности.

Как отмечает The Hollywood Repoorter, на данный момент не ожидается, что Дэвис вернется к роли лепрекона в новом фильме.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители