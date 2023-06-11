Lionsgate планирует снять новую часть комедийного ужастика "Лепрекон"

Кинокомпания Lionsgate работает над новой частью своей самой долгоиграющей франшизы — серии комедийных хорроров «Лепрекон». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

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Режиссером фильма назначен Фелипе Варгас, постановщик отмеченной наградами короткометражной ленты «Молочные зубы». Сценарий нового «Лепрекона» написал Марк ван Ваес, работавший над предстоящим игровым ремейком мультфильма Disney «Лило и Стич». В число продюсеров входит Рой Ли, который до этого приложил руку к американским ремейкам «Звонка» и «Проклятия», а также к фильму «Варвар» и экранизации романа Стивена Кинга «Оно».

Сюжет франшизы «Лепрекон» вращается вокруг существа из ирландского фольклора — злобного и кровожадного лепрекона по имени Лубдан Бутовски, который прибегает к любым средствам, чтобы вернуть отобранное у него золото. В шести классических фильмах серии, выходивших с 1993 по 2003 год, персонажа играл Уорик Дэвис («Уиллоу»). В 2014 и 2018 годах предпринимались попытки перезапустить франшизу (приквел «Лепрекон: Начало» и прямое продолжение первой части «Лепрекон возвращается»), однако они не снискали прежней популярности.