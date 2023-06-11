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Фильм "Трансформеры: Восхождение Звероботов" заработал $170 млн за первые выходные проката

Научно-фантастический боевик Стивена Кейпла — младшего «Трансформеры: Восхождение Звероботов» собрал $170 млн за дебютные выходные в мировом прокате. Об этом пишет Variety.

Фильм "Трансформеры: Восхождение Звероботов" заработал $170 млн
© Газета.Ru

В Северной Америке ленте, чей бюджет составил порядка $200 млн, удалось взять $60 млн, «достойные» $110 млн принесли зарубежные рынки, в том числе Китай — «приличные» $40 млн.

«Восхождение Звероботов» — седьмой фильм в кинофраншизе «Трансформеры», приквел первой ленты 2007 года и сиквел спин-оффа «Бамблби», выпущенного в 2018 году. Действие новой части разворачивается в 1994 году, сюжет картины вращается вокруг пары археологов, которые оказываются втянуты в древний конфликт представителей разных рас трансформеров — максималов, предаконов и террорконов. В главных ролях снялись Доминик Фишбэк и Энтони Рамос, также в работе над картиной приняли участие Питер Каллен, Пит Дэвидсон, Джон Ди Маджо, Рон Перлман, Мишель Йео и Питер Динклэйдж.

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