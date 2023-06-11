5 российских фильмов для тех, кому нужно вдохновение

Наверное, у каждого случаются моменты упадка сил и отчаяния. За белой полосой начинается черная, и нам кажется, что жизнь нас обделила, а вокруг – сплошная несправедливость. Выбраться из этого состояния помогут добрые отечественные фильмы, помогающие поверить в себя, найти в себе силы и набраться смелости, чтобы продолжить идти к своей мечте.

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«Нежность», сериал 2020 года

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Сериал режиссера Анны Меликян - это история успешной, красивой, но одинокой женщины глубоко за тридцать. Режиссер рассуждает о том, что же такое – одиночество, нужно ли с ним бороться или лучше научиться с ним жить? Короткие серии смотрятся на одном дыхании: легко, сентиментально и иронично. Картина не переворачивает душу, не заставляет переосмыслить свою жизнь. Это простая и добрая история, и в этом ее сила. Если вы хотите вечером посмотреть что-то позитивное и жизнеутверждающее, этот мини-сериал буквально то, что нужно.

«Поехавшая», фильм 2023 года

Фильм «Поехавшая» основан на реальной истории путешественницы Анны Смолиной, которая в 2017 году отправилась в велосипедное путешествие по России на полгода. Это легкая комедия, которая мягко перетекает в мелодраму. Какие они – эти амбициозные москвички? Ответ вы получите, только досмотрев фильм до конца. Это очень воодушевляющая история для тех, кто давно мечтает что-то изменить – свою жизнь и себя. Главная героиня Аня Смолина — это женщина, которая сделала себя сама. Гордая и по-московски одинокая. Но вот российские просторы, встречи, события навсегда изменят ее жизнь.

«Я худею», фильм 2018 года

Главная героиня Аня по-настоящему счастлива. Но все рушится в один момент, когда парень-спортсмен человек не берет ее с собой на свадьбу к другу, ведь рядом с таким красавчиком пухленькой Ане совсем не место. В это непростое время рядом оказывается толстяк-весельчак Коля, который помогает главной героине переосмыслить ценности, поверить в себя, забыть прошлые обиды и начать жить заново. Благодаря Коле, Аня обретает истинное счастье и настоящую любовь. Главное — вовремя встретить нужного человека и никогда не опускать руки.

«Питер FM», фильм 2006 года

Питер умеет вдохновлять! А если поездка в город мечты у вас не скоро, посмотрите этот фильм - легкий и воздушный как июньский пух. Не фильм, а в чистом виде настроение. История не оригинальная, но прекрасно переложенная на российские реалии. Главные герои - непутевые, но обаятельные романтики. Для них голос на другом конце трубки роднее всего на свете. Картина напоминает: мы так часто проходим мимо своего счастья, такого близкого и родного. Но на то она и жизнь. Главный герой фильма - сам Питер. Непарадный тихий и шумный, со своими улочками и мостами. Город любви и приключений. Кажется, только в этом городе могла произойти настолько обаятельная и добрая история.

«Купе №6», фильм 2021 года