Ремейк "Русалочки" собрал более $414 млн за три уикенда в прокате

Касса фэнтезийного киномюзикла Роба Маршалла «Русалочка» за три уикенда в мировом прокате составила $414,2 млн. Об этом свидетельствуют данные портала Box Office Mojo.

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Картина заработала в домашнем североамериканском прокате $228,8 млн, еще $185,4 млн удалось взять за рубежом. Бюджет ленты при этом составил порядка $250 млн. Кроме того, по данным Deadline, на продвижение «Русалочки» компания Disney потратила дополнительные $140 млн.