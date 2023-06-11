Ремейк "Русалочки" собрал более $414 млн за три уикенда в прокате
Касса фэнтезийного киномюзикла Роба Маршалла «Русалочка» за три уикенда в мировом прокате составила $414,2 млн. Об этом свидетельствуют данные портала Box Office Mojo.
Картина заработала в домашнем североамериканском прокате $228,8 млн, еще $185,4 млн удалось взять за рубежом. Бюджет ленты при этом составил порядка $250 млн. Кроме того, по данным Deadline, на продвижение «Русалочки» компания Disney потратила дополнительные $140 млн.
Фильм «Русалочка» — игровой ремейк одноименной анимационной ленты Disney 1989 года, основанной на сказке Ханса Кристиана Андерсена. Роль русалочки Ариэль в новой версии исполнила певица и актриса Холли Бэйли, прославившаяся в составе музыкального дуэта Chloe x Halle, где она поет вместе с сестрой Хлоей. Музыку для фильма написали композитор оригинальной «Русалочки» Алан Менкен и Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон», «Моана», «Энканто»).