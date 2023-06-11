"Человек-паук: Паутина вселенных" обошел по сборам первую часть

По итогам второй недели проката сборы мультфильма "Человек-паук: Паутина вселенных" составили $ 390 млн. При том, что первая часть собрала $ 384 млн за все время. Об этом сообщает Variety.

© Кадр из мультфильма

Отмечается, что $ 225,6 млн фильм заработал в домашнем североамериканском регионе. Бюджет картины, по данным инсайдеров, составил около $ 150 млн.

Мультфильм также высоко оценили не только критики, но и зрители, назвав его одним из лучших произведений по культовому супергерою.