Мультфильм "Человек-паук: Паутина вселенных" обошел по сборам первую часть
По итогам второй недели проката сборы мультфильма "Человек-паук: Паутина вселенных" составили $ 390 млн. При том, что первая часть собрала $ 384 млн за все время. Об этом сообщает Variety.
Отмечается, что $ 225,6 млн фильм заработал в домашнем североамериканском регионе. Бюджет картины, по данным инсайдеров, составил около $ 150 млн.
Мультфильм также высоко оценили не только критики, но и зрители, назвав его одним из лучших произведений по культовому супергерою.
Предположительно, третья и заключительная часть саги "Человек-паук: За пределами вселенных" должна выйти в прокат 29 марта 2024 года.
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