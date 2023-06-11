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Мультфильм "Человек-паук: Паутина вселенных" обошел по сборам первую часть

По итогам второй недели проката сборы мультфильма "Человек-паук: Паутина вселенных" составили $ 390 млн. При том, что первая часть собрала $ 384 млн за все время. Об этом сообщает Variety.

"Человек-паук: Паутина вселенных" обошел по сборам первую часть
© Кадр из мультфильма

Отмечается, что $ 225,6 млн фильм заработал в домашнем североамериканском регионе. Бюджет картины, по данным инсайдеров, составил около $ 150 млн.

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Мультфильм также высоко оценили не только критики, но и зрители, назвав его одним из лучших произведений по культовому супергерою.

Предположительно, третья и заключительная часть саги "Человек-паук: За пределами вселенных" должна выйти в прокат 29 марта 2024 года.

Ранее Холланд подтвердил старт съемок сиквела "Человека-паука".

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