Фильм «Переводчик» Гая Ричи стал лидером проката в странах СНГ
Лидером кинопроката в странах СНГ стала лента Гая Ричи «Переводчик». Она собрала за выходные почти 51 миллион рублей, сообщает «МИР 24».
Действие фильма происходит в Афганистане. Переводчик Ахмед, работающий на американские войска, спасает жизнь сержанту спецназа. А тот после возвращения домой пытается помочь своему спасителю получить американскую визу, но терпит неудачу. Тогда он возвращается в Афганистан, чтобы найти и спасти Ахмеда, который скрывается от «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация).
На втором месте кинопроката – фильм Клима Шипенко «Вызов», он собрал за выходные 30,5 миллиона рублей. На третьем – американский комедийный мультфильм «Мармадюк».