Фильм «Переводчик» Гая Ричи стал лидером проката в странах СНГ

Действие фильма происходит в Афганистане. Переводчик Ахмед, работающий на американские войска, спасает жизнь сержанту спецназа. А тот после возвращения домой пытается помочь своему спасителю получить американскую визу, но терпит неудачу. Тогда он возвращается в Афганистан, чтобы найти и спасти Ахмеда, который скрывается от «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация).